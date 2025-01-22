استقرار أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجله المعدن الأصفر في اليوم السابق.

وجاءت أسعار الذهب عيار 21 لتسجل ثباتًا بعد صعوده بمقدار 25 جنيها للجرام في تعاملات أمس الثلاثاء، وفيما يلي التفاصيل حول أسعار الذهب في السوق المصري والذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24 : بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 4291 جنيهًا للجرام.

: بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 4291 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3780 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعره مع المصنعية 3880 جنيهًا للجرام.

: سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3780 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعره مع المصنعية 3880 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18 : سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 3240 جنيهًا للجرام.

: سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 3240 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30240 جنيهًا، ويعادل وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

سعر الذهب العالمي اليوم

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب استقرارًا عند 2723 دولارًا للأونصة وفقًا لآخر تحديثات البورصة العالمية.