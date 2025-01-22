عاصفة ثلجية تاريخية تضرب جنوب الولايات المتحدة وتسبب أضرارًا واسعة

ضربت عاصفة ثلجية غير مسبوقة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية، وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، ووقوع عدة وفيات.

العاصفة، التي تعتبر واحدة من الأعنف في تاريخ المنطقة، تسببت في تعطيل الحياة اليومية في عدة ولايات، ووضعت أكثر من 172 مليون شخص في حالة تأهب.

إغلاق المطارات والطرق بسبب العاصفة الثلجية

تسبب الطقس السيئ والظروف الجليدية في إغلاق عدة مطارات رئيسية، بما في ذلك مطار تالاهاسي الدولي، ومطار جورج بوش في هيوستن، ومطار هوبي في تكساس.

كما تم إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية بسبب العاصفة، ما أدى إلى حالة من الفوضى في حركة النقل الجوي.

وفي الوقت نفسه، أغلقت العديد من الموانئ، بما في ذلك ميناء هيوستن، أحد أكبر موانئ الشحن البحري في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق قاعدة بينساكولا الجوية في فلوريدا أمام حركة المركبات.

حالات الوفاة والحوادث المرتبطة بالعاصفة

أسفرت العاصفة الثلجية عن وفاة 4 أشخاص في حالات مختلفة، بينها حالتان بسبب انخفاض حرارة الجسم في أوستن.

كما لقي العديد من الأشخاص حتفهم في حادث تصادم كبير في مقاطعة زافالا بولاية تكساس.

أعلنت الشرطة الأمريكية عن وقوع أكثر من 168 حادثًا في ولاية تكساس و50 حادثًا في ولاية لويزيانا بسبب الطقس السيئ.

انقطاع التيار الكهربائي وتداعيات العاصفة

عانت المناطق الجنوبية من انقطاع واسع في التيار الكهربائي، مما أثر على نحو 46 مليون شخص في الولايات الممتدة من تكساس إلى فرجينيا، وقد شهدت العديد من الولايات انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، مع تسجيل درجة حرارة -29 في مدينة أوماها بولاية نبراسكا.

كما غطت الثلوج الكثيفة ولايات مثل تكساس، لويزيانا، ميسيسيبي، ألاباما، جورجيا، كارولينا الجنوبية وفلوريدا.

تحذيرات للسلامة

تم توجيه تحذيرات للسكان بالبقاء بعيدًا عن الطرق والجسور بسبب خطر الانزلاق والحوادث، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم وادي أوهايو ومنطقة وسط المحيط الأطلسي.

في وقت لاحق، تستعد منطقة جنوب كاليفورنيا لرياح قوية مع اندلاع حرائق غابات جديدة، مما يزيد من تحديات الطقس القاسي في البلاد.