"عيد الشرطة الـ73".. تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية وبطولات رجال الشرطة

تحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، في مراسم تقام بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لتكريم أبطال معركة الإسماعيلية التي وقعت عام 1952.

تلك المعركة التي سقط فيها 56 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة، وأصبحت بمثابة الشرارة التي أشعلت ثورة 1952، التي غيرت مجرى التاريخ المصري.

أبطال معركة الإسماعيلية

كان لدماء شهداء الشرطة الذين استشهدوا في معركة الإسماعيلية دور كبير في تحرير الوطن ورفع علمه عاليًا.

من بين الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر:

السيد محمد الفحل

على السيد علي

عبدالحكيم أحمد جاد

ثابت مصطفى

أحمد مراد أحمد

عبدربه عبدالجليل عامر

محمد أحمد إبراهيم المنشاوي

فتحى بدوي أحمد الحليوي

عبدالله عبدالمنعم فرج

مصطفى عبدالوهاب محمود

محمد الطوخى رمضان

سيد على حسين

حسين عبدالسلام قرنى

السيد مجاهد على الزيات

عبدالنبى سالم جمعة

محمد أحمد حمدى

عبدالحميد عبدالرازق

أبوالمجد محمد مصطفى

عبدالسلام سليم صالح

رضوان أحمد محمد حيدر

كامل مازن حسين

فؤاد عبدالرازق على

أحمد أبوزيد منياوى

عبدالحميد معوض حشيش

عبدالفتاح شاهين

عبدالله مرزوق عبدالله

محمد إبراهيم أحمد

محمد محمود بدوى

فرج السيد إسماعيل

عبدالحميد مسلمى أحمد

عبدالسلام أحمد إبراهيم

محمد الجندى إبراهيم

فتحى أمين جمعة

رياض عبود أسعد

عبدالغنى محمد خليفة

اليمانى إسماعيلى إبراهيم

عبدالفتاح عبدالحميد

بسيونى على الشرقاوى

محمد محمد البياعة

أمين عبدالمنعم السيد

محمد حسن محمود حسن

محمد المليجى أحمد مصيلحى

بهى الدين على حجازى

عبدالفتاح عبدالنبى العطار

عبدالمنعم بيومى على البنا

محمد عبدالمعطى حسن عيد

محمود محمد عبدالرحمن فودة

حسن عبدالسلام عبدالمنعم

محمود حسن عفيفى عمارة

محمد عبدالغنى السيد الفيشاوى

محمد أحمد على زايد

على محمد منصور الطبال

أحمد محمد فريد

أبوالفتوح أحمد أبوالفتوح

عبدالحميد إبراهيم على منصور

سعد على السايس

تخليد الذكرى الوطنية

تحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73 هذا العام في أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من القيادات المصرية وأسر الشهداء والمصابين، حيث يتم تنظيم فعاليات وطنية تشمل الأغاني والمسرحيات التي تروي مراحل النضال الوطني، بدءًا من معركة الإسماعيلية وحتى ملحمة كفاح الشرطة ضد الاحتلال الإنجليزي.

تستعد مصر في هذا اليوم، للاحتفال بمسيرة بطولات رجال الشرطة الذين قدموا حياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وتحريره.