مدحت صالح يعبر عن سعادته بالمشاركة في احتفالات عيد الشرطة الـ73

أخبار مصر
بوابة الفجر

عبّر الفنان مدحت صالح عن سعادته البالغة بمشاركته في احتفالات عيد الشرطة الـ73، مؤكدًا أهمية هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المصريين.

 وقال: "مبسوط بالمشاركة في هذا اليوم العظيم، كل سنة ورجال الشرطة بخير، والشكر قليل لهم لأننا جميعًا نعلم تضحيات رجال الشرطة."

تقدير تضحيات رجال الشرطة

وأضاف الفنان مدحت صالح، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أثناء حضوره حفل عيد الشرطة المقام بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رجال الشرطة واجهوا تحديات صعبة من أجل توفير الأمان والاستقرار للشعب المصري. 

وأكد أن الجهود والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة تستحق التقدير والاحترام.

نجاح مبادرات وزارة الداخلية

كما تحدث مدحت صالح عن المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية، مشيرًا إلى نجاحها الكبير في دعم المواطنين.

 وقال إن الرئيس السيسي يشدد دائمًا على أهمية مراعاة المواطنين البسطاء، وهو ما تتبناه مبادرات الداخلية، التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم.

الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

في وقت لاحق، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة للاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، حيث شهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات البارزة وأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المستمرة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

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