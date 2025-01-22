“الوطنية للإعلام” تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

أخبار مصر
أحمد المسلماني رئيس
أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

هنّأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والشرطة المصرية؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة.

كما هنّأت الهيئة، رجال الشرطة المصرية، الذين هم عيون الوطن الساهرة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال "المسلماني" إن  تلك الذكرى تجسّد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة وصفحة ناصعة، سطّروا خلالها أسمى آيات النضال الوطني، في مواجهة عدوان الخامس والعشرين من يناير سنة 1952.

وأضاف أن الشرطة المصرية تواصل آداء واجبها المقدّس، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما وجّه رئيس الهيئة، تحية التقدير والعرفان لأسر  الشهداء، الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن، وأمان المواطنين.

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