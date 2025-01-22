وزارة الصحة تحذر من أعراض ارتفاع ضغط الدم وتقدم نصائح للوقاية

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية رسالة هامة للمواطنين بشأن ضرورة الانتباه إلى بعض الأعراض التي قد تشير إلى احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، محذرة من تجاهلها لما لها من تأثيرات صحية خطيرة.

أعراض يجب الانتباه لها فورًا:

خفقان غير منتظم في القلب

نزيف من الأنف

طنين الأذن

الصداع

الدوار

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم، مما يستدعي ضرورة الكشف المبكر والعلاج الفوري.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

كما قدمت وزارة الصحة عدة نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، تشمل:

تجنب التدخين : يساعد الامتناع عن التدخين في خفض ضغط الدم.

: يساعد الامتناع عن التدخين في خفض ضغط الدم. تجنب تناول الكحول : يقلل الامتناع عن الكحول من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

: يقلل الامتناع عن الكحول من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم. تناول الأدوية الموصوفة : يُساهم تناول الأدوية التي يوصي بها الطبيب في السيطرة على الضغط.

: يُساهم تناول الأدوية التي يوصي بها الطبيب في السيطرة على الضغط. ممارسة الرياضة بانتظام: ممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي والجري والسباحة، يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي.

الفحص والعلاج المجاني

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، بما في ذلك الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك بشكل مجاني في جميع مراكز الصحة والمستشفيات.