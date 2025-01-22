بسبب اللعب أمام العقار..التحقيق مع حارس عقار طعن 4 طلاب بمعهد السينما في الهرم

حوادث
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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع  حارس عقار طعن 4 أشخاص بسلاح أبيض بينهم طالبان بمعهد السينما ومديران إنتاج، بسبب مشادة نشبت بينه وبين الأطفال الذين كانوا يلعبون بالكرة أمام العقار في الهرم.

حارس عقار يطعن 4 طلاب

تلقي اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة بلاغ من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة  ووقوع مصابين بمنطقة حدائق الأهرام.

على الفور انتقل رجال المباحث مدعومة بسيارة الإسعاف التي نقلت المصابين وبجمع التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهم وحارس عقار بسبب تعدي المتهم علي بعض الصبايا كانوا يلعبون امام العقار تطورت لمشاجرة بين المجني عليهم والمتهم الذي استخدم سلام ابيض واحداث إصابات المجني عليهم.

وبأعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

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