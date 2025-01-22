الرئيس السيسي يوجه الشكر لوالدة الشهيد عمر القاضي ويشيد بتضحيات رجال الشرطة

في احتفالية عيد الشرطة الـ73، التي تُقام بمقر أكاديمية الشرطة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر وامتنان لراندا عبدالمطلب، والدة الشهيد عمر القاضي، تقديرًا لتضحيات ابنها وكل شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

السيسي يشيد بتضحيات رجال الشرطة

وقال الرئيس السيسي لوالدة الشهيد: "ربنا يتقبل عمر في عباده الصالحين ويكون زخرًا لكِ يوم القيامة، وبشكركِ باسمي وباسم كل المصريين"، مشيرًا إلى أن ما قدمه الشهيد عمر القاضي وكل رجال الشرطة هو ما حافظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف السيسي: "صدقيني، أنا مجبتش حق حد، أنتم اللي جبتوا الحق، وكل نقطة دم وكل روح راحت لربنا هي اللي حافظت، ودي الحقيقة".

والدة الشهيد تهدي الرئيس سيسي سلسلة تحمل اسم نجلها

خلال الحفل، قدمت والدة الشهيد سلسلة مكتوب عليها اسم ابنها "عمر" هديةً للرئيس السيسي، تعبيرًا عن تقديرها لما قدمه الشهيد من تضحية كبيرة للوطن.

ورد الرئيس السيسي على الهدية قائلًا: "هحتفظ بها بكل حب وتقدير".

رسالة والد الشهيد

وأعربت والدة الشهيد عن فخرها قائلة: "أنا متشرفة بوجودي مع حضرتك وبالتكريم اللي حضرتك بتكرمهولنا.

عندي هدية غالية عليا، سلسلة عمر وعليها اسمه، وأهديتك شيئًا غاليًا لأنك غالي عندي، وبقول لحضرتك جبت حق عمر وكل شهيد في مصر، ومتشكرة ليك جدا، وكمل وإحنا في ضهرك، وربنا يخليك لينا".

كما قام الرئيس السيسي بتقبيل رأس والدة الشهيد تقديرًا لها ولما قدمته من تضحية.