رسميًا.. الهلال السعودي يضم نجم فيتوريا جيماريتش البرتغالي

أعلن الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن التعاقد مع الجناح البرازيلي كايو سيزار قادما من فيتوريا جيماريتش البرتغالي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

الهلال السعودي يتعاقد مع كايو سيزار

وذكر النادي السعودي في بيانه الرسمي، أن سيزار وقع على عقود انضمامه إلى الزعيم لمدة 3 مواسم ونصف، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال كايو سيزار إلى صفوف الهلال، كلفت خزينة النادي السعودي 9 ملايين يورو.

وشارك البرازيلي الشاب البالغ من العمر 20 عاما، مع فريقه السابق فيتوريا جيماريتش، هذا الموسم في 27 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

