الرئيس السيسي: "لن ننسى تضحيات كل شهيد أو مصاب في سبيل أمن مصر"

أخبار مصر
بوابة الفجر

في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، الذي أقيم في مقر أكاديمية الشرطة، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تضحيات الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبدًا كل من قدم أغلى ما يملك من أجل حماية الوطن.

تضحيات الشهداء في سبيل الوطن

وقال الرئيس السيسي: "لن ننسى أبدًا كل بيت قدم شهيد أو مصاب، ونشكره، وكل الدعم له، ومصر لن تنساه، وده عرفان كل يوم، التمن ده غالي أوي، التمن اللي اتقدم علشان أمن البلد دي غالي أوي، ولازم نحافظ على تضحيات الشهداء".

صراع مستمر من أجل الأمن

وتابع الرئيس في كلمته قائلًا: "الشر ما انتهاش ومبينتهيش، وطول ما الدنيا موجودة في شر، ولكن طول ما في ناس قاعدة بتحمي وتحافظ، بيكون في تمن وصعب ومؤلم وقاسي، ولكن هو تمن استقرار 106 ملايين مواطن بالإضافة إلى 9 ملايين ضيوف، يعني نحو 120 مليون".

رسالة تأكيد على أمن الوطن

الرئيس السيسي أكد أيضًا على أن تضحيات رجال الشرطة والشهداء هي التي تؤمن استقرار الشعب المصري، مضيفًا أن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب شجاعة وتضحية كبيرة، وهي مسؤولية مستمرة لحماية الوطن ومقدراته.

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