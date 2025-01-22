تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز

يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام نادي فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان النادي الأهلي قد سقط أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا والتي جمعتهم في دور المجموعات.

بينما على الجانب الاخر سقط فاركو أمام المصري بهدف نظيف الجولة الماضية بهدف وحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري

‎في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‎في خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم ‏الدبيس.

‎في خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

‎يقود الهجوم: محمد مجدي أفشة وعمر الساعي وحسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمواجهات الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.