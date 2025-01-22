موعد مباراة بيراميدز وزد إف سي في الدوري المصري الممتاز

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره زد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصرية الممتاز.

وكان زد قد اكتسح نادي دجوليبا بسداسية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا وتحديدا في ختام دور المجموعات.

بينما سقط زد أمام سموحة الجمعة الماضية في كأس مصر بهدف نظيف

طاقم حكام مباراة زد وبيراميدز

محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كلا أحمد عبد المنعم شعبان مساعد أول، محمد القاضي مساعد ثان، عمرو الشناوي حكمًا رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد حسام عزب ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

الزمالك يستعد لملاقاة الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي البطولة العربية للطائرة

موعد مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمواجهات الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

مواد متعلقة

25 مليون جنيه سبب تعثر مفاوضات الزمالك مع زيزو

تعديل موعد مباراة الزمالك للكرة الطائرة ضد الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

رغم وفاتها.. ماري منيب تتصدر تريند "جوجل"

السيسي: مصر واحة الأمن والسلام وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي