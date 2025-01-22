خلال زيارته إلى بلجراد

وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس وزراء صربيـا

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وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الصربي


التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥، خلال زيارته إلى بلجراد، السيد Miloš Vučević رئيس الوزراء الصربي.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بنتائج الزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢ والتي وضعت أساسًا لتعزيز التعاون في كافة المجالات، والرئيس الصربي للقاهرة في يوليو ٢٠٢٤  والتي ركزت على تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وزير الخارجية ورئيس الوزراء الصربي

وأوضح وزير الخارجية، أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يحافظ على الزخم الراهن في العلاقات، والتي شملت زيارة السيدة الأولى الصربية في نوفمبر ٢٠٢٤ لأسوان لحضور قمة الاستثمار العربي والأفريقي.

وأبرز الوزير عبد العاطي، أيضًا ضرورة استمرار عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين بشكل منتظم لمُناقشة أهم موضوعات التعاون والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأبدى وزير الخارجية، ترحيبه بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال شهر يوليو ٢٠٢٤، حيث من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات المقبلة.

وأكد وزير الخارجية، تطلع الجانب المصري لعقد الدورة ١٩ للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ بالقاهرة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري.

واستعرض وزير الخارجية، أيضًا الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية التعاون الثلاثي في إفريقيا. 

كما تطرق الوزير، خلال اللقاء إلى أهمية العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعات الغذائية، بجانب الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في ضوء ما شهده سوق الطاقة المتجددة في صربيا من نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تدفقات الحركة السياحية المتبادلة بين البلدين.

كما وقع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بمقر الحكومة الصربية مع السيد "الكسندر مارتينوفيتش" وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه بجمهورية صربيا، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية، وذلك خلال زيارته الرسمية وبحضور رئيس الوزراء الصربي

الطاقة المتجددة العلاقات بين مصر وصربيا وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
Elfagr.org

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