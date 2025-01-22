القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يعتبر موقف كلا من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي غاية في الصعوبة ولا بديل لهما سوى الفوز من أجل التأهل لدور الـ16 من البطولة، حيث يحتل باريس سان جيرمان المركز السابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 25 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني والعشرين برصيد 8 نقاط.

تعد هذه هي المواجهة الثامنة بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث تقابل الفريقان في 7 مباريات من قبل، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 4 مباريات بينما فاز باريس سان جيرمان في مباراة وحيدو وحسم التعادل النتيجة في مباراتين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يوم الأربعاء 22 يناير 2025 على استاد حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.