شك في سلوكها..التحقيق مع المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته في المنيرة الغربية

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته لشكه في سلوكها بمنطقة المنيرة الغربية.

زوج يشعل النار في جسد زوجته

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل 22 سنة، مصابة بحروق وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام زوج بسكب مادة تساعد على الاشتعال بملابس زوجته وأضرم النيران بها لشكه في سلوكها مما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم

الأجهزة الأمنية اشعال النيران إصابتها أضرم النيران الاجهزة الامن قسم شرطة المنيرة شكة فى سلوكها ضبط المتهم شك في سلوكها

مواد متعلقة

شك في سلوكها..حبس أب قتل ابنته في الجيزة

ضبط 45817 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

صورت الامتحان وسربته..رئيس لجنة يحرر محضرًا ضد مُراقبة بمدرسة كرداسة

يعاني من مرض نفسي..تفاصيل إنهاء شاب سوداني حياته قفزًا في الهرم

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

شك في سلوكها..تفاصيل التحقيق مع أب قتل ابنته في الجيزة

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى البدرشين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

حالة غش عن طريق رئيس لجنة بغرب المنصورة وحالات ببلقاس .. ننشر تقرير سير امتحانات الإعدادية بالدقهلية