بحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة ستراسبورغ الفرنسية

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتورة ايرين جاجوبيرجر نائب رئيس جامعة ستراسبورغ الفرنسية، والوفد المرافق لها، وممثلي السفارة الفرنسية بمصر، بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

ضم الوفد من الجانب الفرنسي، الدكتور برتراند روز وكيل كلية الهندسة بجامعة ستراسبورغ، والسيدة ايرينا سيمون مديرة المكتب الدولي، والسيدة ماتيلدا ليكلانش مديرة مكتب المشروعات، والسيدة جاليا هوفهانيسيان مساعدة مسئول مكتب المشروعات، ود.كريم سعيد الملحق العلمى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.


تناول اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة ستراسبورغ، في المجالات البحثية والأكاديمية، وإمكانية إنشاء برامج دراسية بدرجات مشتركة أو مزدوجة بين الجانبين في مجالات متنوعة، بالإضافة إلي بحث تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.


ورحب الدكتور محمد سامى عبد الصادق، فى بداية كلمته، بالوفد الفرنسي داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا، وأن جامعة القاهرة تعتز بعلاقات التعاون التي تربطها مع الجامعات الفرنسية، ومن بينها جامعة "باريس 1 – سوربون"، مشيرا إلى أن التجارب السابقة اثبتت نجاح الشراكات المصرية الفرنسية في مجالات التعليم العالي.


ومن جانبها، عبرت الدكتورة ايرين جاجوبيرجر نائب رئيس جامعة ستراسبورغ الفرنسية، عن سعادتها لتواجدها داخل جامعة القاهرة ذات السمعة الأكاديمية المرموقة، متطلعًة إلي توسيع نطاق التعاون المشترك مع جامعة القاهرة لتبادل الخبرات الأكاديمية وزيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب للدراسة، مشيرًة إلي مجالات التعاون القائمة بين جامعة ستراسبورغ والعديد من الجامعات في مجالات الطب والهندسة والصيدلة واللغة وغيرها، ولافتًة إلى حرص الجامعة على ربط  الجوانب الاكاديمية باحتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر ان الاجتماع مع رئيس جامعة القاهرة أعقبه اجتماع تنسيقي مطول مع الوفد الفرنسي أداره الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وحضره عمداء كليات الهندسة والحقوق والصيدلة وطب الاسنان والآثار والاقتصاد والعلوم السياسية لتحديد نطاق التعاون والآليات التنفيذية لإتمامه.

الدكتور محمود السعيد الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد سامى جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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