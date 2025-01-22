بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في منطقة مطروح الأزهرية

بدأت بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، مع متابعة من الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفضيلة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، حيث تم متابعة أعمال التصحيح، والتأكيد من الإلتزام التام بجميع التعليمات الخاصة بالتصحيح وتقدير الدرجات، ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول وإعطاؤه حقه دون زيادة أو نقصان.

كما تم تفقد انتظام العمل في كنترول الشهادتين الابتدائيةو الإعدادية، وتوزيع الأعمال على أعضاء الكنترول.

وأوصى فضيلته بتوفير الجو المناسب والملائم للمصححين وتوفير جميع الأدوات اللازمة لهم، وكان ذلك بحضور الأستاذ كمال حمادة، والاستاذ عادل ابو سعده رؤساء الكنترول والتصحيح.