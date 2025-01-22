محافظ المنيا: تقديم 1014خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية نواى بمركز ملوى

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بوابة الفجر

 أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1014حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية نواى بمركز ملوى، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 20 و21 يناير، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 212 حالة جراحة، 282 حالة أطفال، 147باطنة، 52 نساء، 121جلدية، 27 تنظيم أسرة، 121 حالة قلب، 149تحليلًا متنوعًا،و5حالات أشعة عادية،110كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 7حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما تم عقد  9 ندوات للتثقيف الصحي لعدد 134 من أهالي القرية، في إطار تعزيز الوعى الصحى بين المواطنين.

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