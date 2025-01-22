بالصور / تشييع جثمان العقيد فتحي سويلم شهيد الفيوم بمسقط رأسة بالدقهلية

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مدير امن الدقهلية
مدير امن الدقهلية خلال جنازة الشهيد فتحي سويلم


شيع الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية فى جنازة شعبية وعسكرية كبيرة   جثمان العقيد فتحي سويلم، من قوة أمن الفيوم، والذي استشهد خلال أدائه الواجب الوطني في حادث بنك الفيوم.

حيث تم إقامه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، اليوم الأربعاء، من مسجد النصر بمدينة المنصورة، وتم تشييعه في جنازة عسكرية ودفنه بمقابر الأسرة بمنطقه جديلة.
شارك فيها اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

ووصل جثمان الشهيد العقيد فتحي سويلم لمسجد النصر، ملفوفا فى علن مصر لتشييعه لمثواه الأخير، وبدأت أسرة الشهيد وأصدقائه التوافد على المسجد وتم أداء صلاة الجثمان.

وكان الشهيد العقيد فتحي سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم، قد استشهد متأثرًا بإصابته جراء طعنه بآلة حادة من أحد العملاء داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم، بعدما نشبت مشاجرة بين العميل وموظفي البنك، بسبب مطالبته بصرف عائد مدخراته قبل موعده.


وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنه: بتاريخ 21 الجاري تبلغ لمديرية أمن الفيوم من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين، نتيجة لمطالبته بصرف عائده الإدخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حاله هياج، حيث انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعدما أصاب العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم بآلة حادة كانت بحوزته، أسفرت عن استشهاده، وجرى ضبطه.

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