مستشفيات القصر العيني على خط المواجهة: طوارئ واستعداد كامل لدعم مصابي غزة

أعلنت مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد الكامل لاستقبال المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية الداعمة لأهالي القطاع.

وأكدت المستشفيات جاهزيتها لتوفير أفضل الخدمات الطبية والإسعافات العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مستشفيات قصر العيني قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال المصابين من غزة، بما يشمل تجهيز عدد كافٍ من الفرق الطبية من مختلف التخصصات وتوفير جميع المستلزمات والأدوية الطبية الضرورية.

كما أوضح أن الجامعة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية ومستلزمات الطوارئ، بجانب توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي تطورات.

د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

وأشار عبد الصادق إلى أن الجامعة تنسق بشكل كامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة نقل المصابين من قطاع غزة إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية لهم فور وصولهم.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدورها المجتمعي كإحدى المؤسسات التعليمية والصحية الرائدة في مصر والمنطقة، مشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية وفرق التمريض والعاملين في مستشفيات قصر العيني، الذين يبذلون جهودًا مخلصة لخدمة المرضى والمصابين.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن مستشفيات قصر العيني قامت بتفعيل خطط الطوارئ بشكل كامل لتعزيز جاهزيتها لاستقبال الحالات الحرجة من غزة. وأضاف أن جميع غرف العمليات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة جاهزة لاستيعاب المصابين، مع توفير الأطقم الطبية والفنية للعمل على مدار الساعة.

وأشار الدكتو حسام إلى أن المستشفيات حرصت على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتلبية احتياجات المرضى في ظل التحديات الحالية.

د. حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات

كما أكد الدكتور حسام صلاح أن أطباء قصر العيني مستعدون لتقديم المساعدات الطبية العاجلة والإسعافات الأولية للحالات الطارئة القادمة من القطاع. وأوضح أن الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين الشقيقة تتطلب أعلى مستويات الالتزام والكفاءة من الأطقم الطبية، مشددًا على أن مستشفيات قصر العيني تسعى دائمًا لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة تخفف من معاناة المرضى والمصابين.

وأشار الدكتور حسام إلى أن المستشفيات قامت بتعزيز قدراتها من خلال توفير كميات إضافية من المستلزمات الطبية وتجهيز فرق طبية مدربة للتعامل مع الحالات الحرجة. كما أوضح أن الجهود المبذولة تشمل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين إلى جانب الرعاية الطبية، وهو ما يعكس الدور الريادي لمستشفيات قصر العيني في مواجهة الأزمات الإنسانية وتقديم العون للأشقاء الفلسطينيين.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام جامعة القاهرة بدورها المجتمعي والإنساني، حيث تسعى لتقديم أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية للمرضى والمصابين. كما يعكس هذا الجهد تنسيقًا كبيرًا بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المصابين من قطاع غزة.