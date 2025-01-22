لجنة الاستثمار بمديرية شباب الفيوم تبحث تطوير القطاع الرياضي وتحفيز الاستثمار

عقد الأستاذ عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع لجنة الاستثمار بالمديرية، لبحث آليات تطوير المنشآت الرياضية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

الاجتماع الذي جاء تماشيًا مع توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ركز على وضع استراتيجيات مبتكرة لتحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية بالمحافظة. ويهدف هذا التوجه إلى تقديم بيئة رياضية متميزة تخدم الشباب والمجتمع المحلي، فضلًا عن جذب الاستثمارات لتحقيق تنمية شاملة في القطاع الرياضي.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية للمستثمرين، مع توفير حوافز مشجعة تساهم في دعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. كما شدد على ضرورة استقطاب رؤوس الأموال لضخ استثمارات جديدة في الأنشطة الرياضية والشبابية، لما لذلك من دور في خلق فرص عمل جديدة وتطوير الأنشطة الرياضية التي تلبي احتياجات جميع الفئات بالمجتمع.

ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى جعل الفيوم مركزًا جاذبًا للاستثمار في الرياضة، بما يعكس التزام الوزارة بتنمية مهارات ومواهب الشباب، وخلق بيئة رياضية متكاملة تعزز من دور الرياضة كرافد أساسي في التنمية المجتمعية.

هذا الاجتماع يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق نهضة رياضية بالمحافظة، من خلال توفير بنية تحتية قوية وشراكات مثمرة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يضع محافظة الفيوم في مقدمة المحافظات الجاذبة للاستثمار الرياضي.