مصرع أخصائي تمريض صعقًا بالكهرباء أثناء مساعدة أسرته في الأرض الزراعية ببني سويف

محافظات
هشام أحمد موسى
هشام أحمد موسى

لقي أخصائي تمريض بمستشفى بني سويف الجامعي، مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء مساعدته لأسرته في ري الأرض الزراعية في قريته النويرة بمركز إهناسيا.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوفاة "هشام أحمد موسى" البالغ من العمر 23 عامًا، أخصائي تمريض بمستشفى بني سويف الجامعي، إثر تعرضه لصعق كهربائي في قريته النويرة بدائرة مركز شرطة إهناسيا.

 

وتبين من التحريات الأولية وأقوال أهلية الفقيد، أنه أثناء مساعدته لأسرته في ري الأرض الزراعية، تعرض لصعق كهربائي، نتيجة ملامسته لأحد الأعمدة المستخدمة لرفع كابلات الكهرباء للمنازل القريبة من الأرض الزراعية، ما أدى إلى تعرضه لصعق كهربائي أودى بحياته.

 

وتم تشييع جثمانه صباح اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة في المسجد الكبير بالقرية، وسط حضور عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين شاركوا في تشييع جثمان الراحل ودفنه بمقابر أسرته في قرية حاجر بني سليمان، وسط أجواء من الحزن الشديد.

 

وتداول أهالي القرية وأصدقاؤه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تنعيه، مشيدين بدماثة خلقه، وإجتهاده في عمله، وبره الكبير بأسرته، مؤكدين أن الشاب الراحل عُرف بتفانيه في دراسته وأداء عمله عقب التخرج، وحرصه على خدمة أهل بلدته بكل إخلاص.

 

وأعرب العديد من المواطنين عن حزنهم العميق لفقدان "هشام" مؤكدين أن رحيله يعتبر خسارة كبيرة لأهالي القرية بالكامل، حيث كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، داعين له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر على مصابهم.

 

تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

غلق أكاديمية تمريض تعمل دون ترخيص في بني سويف

من 20 يناير لـ5 فبراير.. إستخراج شهادات اعفاء التجنيد لذوي الإعاقة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمحيط المستشفي التخصصي

بـ طاقة 68 سريرا.. محافظ بني سويف يفتتح تطوير عناية المستشفى التخصصي

سكرتير بني سويف يشهد لقاء جماهيري لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

محافظ بني سويف يتابع امتحان طلاب الاعدادية في مادتي العلوم والتربية الفنية

تحرير 10 محاضر لمخالفات صحية في حملة رقابية ميدانية ببني سويف

مباحث بني سويف تكشف هوية المتهمين في حادث سرقة شقة بعد 10 ساعات من البلاغ

حبس شخصين في واقعة العثور على قطع أثرية وتوابيت فرعونية ببني سويف

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

غلق أكاديمية تمريض تعمل دون ترخيص في بني سويف

من 20 يناير لـ5 فبراير.. إستخراج شهادات اعفاء التجنيد لذوي الإعاقة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمحيط المستشفي التخصصي

بـ طاقة 68 سريرا.. محافظ بني سويف يفتتح تطوير عناية المستشفى التخصصي

سكرتير بني سويف يشهد لقاء جماهيري لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

محافظ بني سويف يتابع امتحان طلاب الاعدادية في مادتي العلوم والتربية الفنية

تحرير 10 محاضر لمخالفات صحية في حملة رقابية ميدانية ببني سويف

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

حالة غش عن طريق رئيس لجنة بغرب المنصورة وحالات ببلقاس .. ننشر تقرير سير امتحانات الإعدادية بالدقهلية

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة مصر وايسلندا ببطولة العالم لليد