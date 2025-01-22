خلافات ميراث..التحقيق مع المتهم بإطلاق النار على خاله وابنه في الحوامدية

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بإطلاق النار من سلاح ناري (بندقية خرطوش) على خاله ونجل خاله، مما أسفر عن إصابتهما وذلك بسبب خلافات على الميراث، في منطقة الحوامدية.

خلافات ميراث

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الحوامدية، بإجراء التحريات تبين أن عامل وإبنه تشاجرا مع نجل شقيقة الأول، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث، وخلال مشاجرة أطلق الأخير أعيرة نارية من فرد خرطوش، أسفرت عن إصابة عمه وإبنه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق

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