بسبب الضرائب.. فالكاو يرحل عن ميوناريوس الكولومبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قرر المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا الرحيل عن ميوناريوس، الفريق الذي يشجعه ويرتدي قميصه منذ 6 أشهر، بسبب الضرائب التي يتعين على اللاعب المخضرم سدادها في بلاده.

بسبب الضرائب.. فالكاو يرحل عن ميوناريوس الكولومبي

وكشف ميوناريوس في بيان "بعد أسابيع من العمل جرى خلالها تقديم عرض مالي كبير من النادي مع حوافز تكميلية، لم يمكن تسوية بند الضرائب على الدخل والثروة، ما أدى لتعذر استمرار راداميل فالكاو غارسيا".
كان اللاعب السابق في أتلتيكو مدريد قد انضم إلى ميوناريوس المحلي في يونيو (حزيران) الماضي عندما وقع المهاجم المخضرم عقدًا مدته 6 أشهر بناء على "عامل مؤثر أصبح حاسمًا في نهاية المطاف"، حسبما أوضح فالكاو أثناء مقابلة مع إذاعة (دبليو راديو).

قرر المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا الرحيل عن ميوناريوس، الفريق الذي يشجعه ويرتدي قميصه منذ 6 أشهر، بسبب الضرائب التي يتعين على اللاعب المخضرم سدادها في بلاده.

وكشف ميوناريوس في بيان "بعد أسابيع من العمل جرى خلالها تقديم عرض مالي كبير من النادي مع حوافز تكميلية، لم يمكن تسوية بند الضرائب على الدخل والثروة، ما أدى لتعذر استمرار راداميل فالكاو غارسيا".
كان اللاعب السابق في أتلتيكو مدريد قد انضم إلى ميوناريوس المحلي في يونيو (حزيران) الماضي عندما وقع المهاجم المخضرم عقدًا مدته 6 أشهر بناء على "عامل مؤثر أصبح حاسمًا في نهاية المطاف"، حسبما أوضح فالكاو أثناء مقابلة مع إذاعة (دبليو راديو).

 

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