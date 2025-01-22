دورتموند يعين تولبرغ مدربًا مؤقتًا بعد إقالة شاهين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قررت إدارة بوروسيا دورتموند تعيين مايك تولبرغ كمدرب مؤقت للفريق في المباراة المقبلة أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني، وذلك بعد إقالة المدرب الرئيسي نوري شاهين.

دورتموند يعين تولبرغ مدربًا مؤقتًا بعد إقالة شاهين

وقال النادي في بيان: سيشرف تولبرغ، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، على النادي خلال هذه الفترة الانتقالية، وقد شغل تولبرغ منصب مدرب فريق تحت 19 عامًا في بوروسيا دورتموند منذ عام 2020، كما قام بتدريب فريق تحت 23 عامًا سابقًا".

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وأضاف: "ستكون مباراة دورتموند أمام بريمن فرصة لتولي تولبرغ مسؤولياته الجديدة في ظل الظروف الحالية للنادي".

وصرح شاهين بعد إقالته: "لسوء الحظ، لم نتمكن من الارتقاء إلى مستوى الطموحات الرياضية لبوروسيا دورتموند هذا الموسم في هذه المرحلة، أتمنى كل التوفيق لهذا النادي المميز".
 

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