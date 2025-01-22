مصرع شخصين في حادث تصادم بين شاحنة وسيارة نصف نقل بالفيوم

شهد طريق القاهرة-الفيوم الصحراوي حادث تصادم مأساوي بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارة نصف نقل عند الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، مما أسفر عن وفاة شخصين.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى تصادم السيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "رجب.أ.س" (45 عامًا) و"أحمد.ر.خ" (19 عامًا)، وكلاهما من قرية الفهمية التابعة لدائرة قسم شرطة طامية.



تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. وأكدت الجهات المختصة تسليم الجثامين إلى ذويهم لدفنهم في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.