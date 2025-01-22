اسهل من الهندسة... سعادة طلاب الشهادة الإعدادية اليوم عقب امتحان الجبر في الإسكندرية

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بوابة الفجر

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، الأربعاء، بعد أداء امتحان مادة الجبر، عن سعادتهم ووصفوه بأنه "في مستوى الطالب المتوسط".

 وأكد العديد من الطلاب أن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة، مما أتاح لهم الإجابة بسلاسة، على عكس امتحان الهندسة السابق الذي أثار حالة من القلق بسبب تضمنه أسئلة صعبة تتطلب مستوى عالٍ من التفكير، قائلة أحد الأمهات للفجر "الحمدلله  امتحان الجبر جاء عوضًا عن امتحان الهندسة".

ويذكر أنه تقدم للعملية الامتحانية لعام 2024/2025 في محافظة  الإسكندرية هذا العام 117،274 طالبًا وطالبة، موزعين على 305 لجان امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية. 

وتتابع غرف العمليات سير الامتحانات
في سياق متصل، حيث أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلقَ أي شكاوى جدية تتعلق بامتحان الجبر. 

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