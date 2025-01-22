تعليم مطروح: هدوء وانضباط بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال ترأسها غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية أن اللجان الامتحانية المائة وثلاث وعشرين لجنة بكافة أرجاء مطروح سادها الانضباط والالتزام والهدوء خلال امتحانات اليوم الرابع وقبل الاخير حيث أدي الطلاب الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية فترة أولي لمدة ساعتين والتربية الفنية فترة ثانية لمدة ساعتين أيضا .

وأوضحت نادية فتحي أنها اطمأنت من رؤساء اللجان علي تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الاسئلة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات قبل عمليه بدء فتح المظاريف.

وأضافت أن امتحانات الشهادة الاعدادية تسير في مسارها الصحيح وفق التعليمات الوزارية حيث جاءت أسئلة امتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.