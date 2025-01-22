مسؤول إسرائيلي: سنطالب خلال المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة بألا تبقى حماس في السلطة وأن يحكم كيان آخر غزة

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بوابة الفجر

أفاد موقع ‏أكسيوس، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن إسرائيل ستطالب خلال المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة بألا تبقى حماس في السلطة وأن يحكم كيان آخر غزة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس".

وأكد آل ثاني، أن "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن سريان الاتفاق بدأ يوم الأحد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

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