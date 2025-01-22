ختام فعاليات "ماراثون أقرأ" بمكتبة الإسكندرية

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المارثون
المارثون

 

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات "ماراثون أقرأ" في نسخته الرابعة، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالمملكة العربية السعودية والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. وذلك ضمن 17 مكتبة مشاركة بالوطن العربي في أكبر ماراثون نوعي للقراءة على مستوى خمس دول عربية هم السعودية ومصر وعُمَان والجزائر وتونس.

 

ولاقت الفعالية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى الخمس دول بقراءة نحو مليون ونصف صفحة خلال أيام الفعالية من كافة الفئات العمرية والمجتمعية، مما يؤكد على ثقافة الشعب العربي واهتمامه بالقراءة من جهة، ويعزز اهتمام القراء بالمشاركة في الحفاظ على البيئة وتفعيل التنمية المستدامة من جهة أخرى، وذلك من خلال تحقيق هدفي القراءة والتشجير. 


 وأشادت دينا يوسف رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بدور الفعالية الهام في المجتمع العربي وعمق أثرها على المشتركين، وأشارت إلى أن ماراثون أقرأ ببساطة فكرته وثقل مغزاها قد أتى في شكل يألفه المشترك ليشجعه على القراءة في ثوب غير تقليدي،

 وأضافت "يوسف" أن مبادرة مركز "إثراء" بالمملكة العربية السعودية أتت متسقة مع دور مكتبة الإسكندرية الرائد إقليميًّا بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها.


 

اختتمت إتحاد العرب الاتجاهات الاتحاد العربي للمكتبات الاتحاد العرب الجزائر وتونس التنمية المستدامة الاتحاد العربي الحفاظ على البيئة العربية السعودية المجتمع العربي بالمملكة العربية السعودية دينا يوسف في المجتمع لمملكة العربية السعودية مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي

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