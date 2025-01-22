مدرب يوفنتوس يلوم مهاجميه

انتقد تياغو موتا، مدرب يوفنتوس، مهاجميه، بعدما اكتفى فريقه بالتعادل السلبي مع كلوب بروغ، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وواجه يوفنتوس، الذي تَعادل، الآن، في أكثر من نصف مبارياته الثلاثين في كل المسابقات، هذا الموسم، صعوبة في صناعة فرص واضحة، وتَراجع إلى المركز 14 بجدول ترتيب مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقًا، بعيدًا عن المراكز المؤهلة لدور الستة عشر.

ورغم أن المدرب الإيطالي نجح في استعادة جهود عدد من لاعبيه بعد تعافيهم من الإصابة، فإنه كان يتوقع أيضًا أن يصنع مهاجموه مزيدًا من فرص التهديف.

وقال موتا، لشبكة «سكاي سبورتس»: «بدأنا أخيرًا استعادة خدمات بعض اللاعبين (عقب تعافيهم) من الإصابة، وخاصة في الهجوم. بدأنا بسامويل مبانجولا ونيكو غونزاليس وتيموثي ويا، ثم دخل كينان يلديز ودوسان فلاهوفيتش وفرانسيسكو كونسيساو».

وتابع: «تلك المجموعة من اللاعبين قادرة على منحنا المزيد. مهاجمونا هم من يتعين عليهم في الوقت الحالي المساهمة بشكل أكبر مع الفريق».

وعلى الرغم من التعادل السادس عشر للفريق في 30 مباراة بكل المسابقات، هذا الموسم، أشاد موتا بمانويل لوكاتيلي، ودوره الدفاعي، بالإضافة إلى مساهمات دوغلاس لويز في خط الوسط.

وقال: «إنها طريقة تعتمد على البقاء في حالة توازن، مانو (لوكاتيلي) يفهم اللحظة المناسبة للتراجع إلى العمق أو الاندفاع إلى الأمام».

وأضاف موتا، عن لاعب الوسط البرازيلي: «دوغلاس لويز لاعب يتمتع بجودة فنية عالية، وهو في حالة بدنية جيدة الآن، وقدَّم أداء جيدًا للغاية في المباريات الأخيرة».