موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق الشباب اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والشباب مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.