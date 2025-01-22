تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

حقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه بالسينمات، وحقق إيرادات كبيرة بعد أيام قليلة فقط من عرضه بدور العرض السينمائية،حيث بلغت إجمالي إيراداته على مدار 5 أسابيع إلى 40 مليون و428 ألف جنيه.

فيلم الهنا اللي انا فيه

قصه فيلم "الهنا اللى انا فيه"

تدور أحداث فيلم "الهنا اللى انا فيه" حول شخصية أحمد الذي تطلب منه زوجته الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.



أبطال فيلم "الهنا اللى انا فيه"



ويشارك في بطولة فيلم "الهنا اللى انا فيه" حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.