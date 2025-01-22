مهنتك مستقبلك: جاء عنوان مديرية العمل فى ملتقى التوظيف لخريجى التدريب المهنى بسوهاج

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جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

قامت مديرية العمل بسوهاج، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، أول ملتقى توظيفى وتثقيفى لخريجي، برنامج التدريب المهنى تحت عنوان "مهنتك علينا" لتوفير فرص عمل متخصصة ولائقة لشباب الخريجين على المهن التى تم التدريب عليها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقة واللائقة للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى ومنظمات وجمعيات المجتمع المدنى، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحقق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،.

كما أوضح الدكتور حازم على حسن وكيل وزارة العمل بسوهاج، بان الملتقى شهد إقبالًا مميزا من الشباب الراغب فى العمل والباحث عنة، مؤكدا على أن الملتقى يعتبر فرصة يلتقى بها أصحاب الأعمال، وممثلى الشركات مع الباحثين عن عمل من الشباب، لعرض فرص التشغيل وتوعية الشباب باحتياجات سوق العمل العمل وطرق التقديم فيها،  وأهمية تنمية مهاراتهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وافادت الهام ابوزيد وكيل مديرية العمل، أن الملتقى أقيم تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، وإن المديرية تحققت من مصداقية فرص العمل،كما سيتم التواصل مع الشباب بعد استلام وظائفهم، وتراقب تطبيق قانون العمل.

وأشار حازم على حسن وكيل وزارة العمل، أن الملتقى شارك به، عدد من شباب الجنسين من خريجي الدورات التدريبية الذين تم تدريبهم علي مهن مختلفة  بمراكز التدريب المهني الثابتة التابعة للمديرية، الفندقة الشاملة، الخياطة والتفصيل، التبريد والتكييف،التسويق الالكتروني والتطريز، بالإضافة إلي مهنتي إعادة تدوير المخلفات الزراعيه ومعالجة معاملات ما بعد الحصاد الذين تم التدريب عليهم بمعرفة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل ضمن تدريبات المهن الخضراء، ضمنفريق عمل من الإدارة المركزية  للتشغيل بالوزارة والتمثيل الخارجى وفريق عمل  برنامج الأغذية العالمي WFP،فريق عمل جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالإضافة إلي فريق عمل المديرية، وفريق العمل المسرحي.

احتياجات سوق العمل أهداف التنمية المستدامة 2030 أهداف التنمية التدريب المهني التواصل مع الشباب الدكتور حازم على تنمية مهارات توعية الشباب توفير فرص عمل رؤية مصر 2030 شركات القطاع الخاص لتدريب المهني مديرية العمل بسوهاج وزير العمل محمد جبران وكيل وزارة العمل بسوهاج

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