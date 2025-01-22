مدرب ليفربول يشعر بالسعادة للتأهل المباشر لدور الـ16 بدوري الأبطال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

لم يشعر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بالإحباط لعدم حسم فريقه صدارة جدول ترتيب الأندية المشاركة بدوري أبطال أوروبا، قبل مباراة من نهاية هذا الدور، حيث أن أولوياته هي ضمان التأهل المباشر لدور الـ16.

مدرب ليفربول يشعر بالسعادة للتأهل المباشر لدور الـ16 بدوري الأبطال

وقال سلوت:" أعتقد أن حصد 18 نقطة سيكون كافيا لإنهاء هذا الدور في أول ثمانية مراكز، ولكن 21 نقطة لا يوجد فيها نقاش".

وأضاف:"في رياضة التنس إذا كنت المصنف الأول، سيكون من الأفضل أن تواجه المصنف 24 بدلا من الثاني عشر ولكنه تصنيف مبني على سنوات".

وأردف:"ولكننا في نظام يمنح بعض الفرق حظوظ في القرعة والبعض الآخر لا يحالفه الحظ في القرعة. ربما يكون هناك أفضلية، وربما لا يكون".

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وأكد:"بالنسبة لي أهم شيء هو أن نكون قادرين على العبور المباشر لدور الـ16 وعدم خوض مباريات الملحق".

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لفريقه، ليصبح أول لاعب في ليفربول يسجل 51 هدفا في البطولات الأوروبية.

وعن هذا الأمر قال سلوت:" مميز، هذه هي الكلمة التي تصف أداء صلاح في هذا النادي، كان رائعًا في هذا النادي لسنوات".

وأردف:"اليوم سجل هدفا عظيما. عندما يكون صلاح في مواجهة فردية، فهناك فرصة عظيمة بأنه سيسجل".

وأكد: "لكن هذا الهدف يوضح الكثير عن معدل العمل للاعبين الذين استعادوا الكرة قبل أن يمرر كورتيس جونز الكرة إلى صلاح".

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