كلاكيت تاني مرة.. طالبة تعتدي على زميلتها بـ«قطعة زجاج» أمام مدرسة سرايا القبة

أصابتها بـ40 غرزة

للمرة الثانية في أقل من أسبوع تشهد المدارس حادث مؤسف للمشاجرات بين الطالبات كان أولها في مدرسة بالتجمع الخامس وانتهى الأمر بحادث آخر أمام مدرسة سرايا القبة.



حادث مدرسة سرايا القبة الإعدادية.. المشاجرة بدأت بالتنمر

وفي الساعات الأخيرة، شهدت منطقة الزيتون واقعةَ اعتداء عنيف بين طالبتَين أمام مدرسة سرايا القبة الإعدادية؛ حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب التنمر والسخرية، وتطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة طالبة بجروح بالغة في الوجه استدعت 40 غرزة لعلاجها.

وتلقى قسم شرطة الزيتون إخطارًا بمشاجرة بين طالبتين أمام مدرسة في سراي القبة، وانتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طالبة تدعى «ش. هـ»، 15 عامًا، وصديقها يدعى «ي. ف»، 19 عامًا، سائق توك توك، وبين زميلة الأولى، وتدعى «ر.»، 15 عامًا.

وانتهت المشاجرة بإصابة الأخيرة «ر.»، الطالبة بالمرحلة الإعدادية في وجهها بنحو 40 غرزة على يد زميلتها بسبب مشادة كلامية بينهما، بسبب قيام المجني عليها بالسخرية الدائمة من المتهمة، ما دفعها للتعدي عليها بمساعدة صديقها.

مشاجرة طالبات مدارس



التحقيقات: الطالبة المعتدية استخدمت قطعةَ زجاج

وأوضحت التحقيقات أن الطالبة المعتدية استخدمت قطعةَ زجاج خلال الشجار؛ ما تسبب في إصابة زميلتها بجروح عميقة.

وزارة التعليم: الواقعة خارج أسوار المدرسة

وأكدت تقارير صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحادث وقع خارج أسوار المدرسة وقبل بدء الامتحان؛ مما يعفي المدرسة من المسؤولية عن الواقعة، وتم نقل الطالبة المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تتولى الجهات الأمنية التحقيق في الحادث؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.

وفي الخميس الماضي، شهدت مدرسة كابيتال الدولية في التجمع الخامس مشاجرة بين الطالبات وتعرضت طالبة للضرب على أيدي ثلاث طالبات أكبر سنًا وفقا لفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر جانبًا من المعركة، وإطلاق شتائم بألفاظ نابية، في حين يقف زملاؤهن في حلقة مكتفين بالمشاهدة.

مشاجرة مدرسة كابيتال الدولية

وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، فصل الطالبات الثلاث فصلًا نهائيًا من المدرسة، ومعاقبة من شاركوا سلبيًا في الواقعة - ممن قاموا بالتصوير - بالفصل أسبوعين، كما قررت وضع المدرسة قيد الإشراف المالي والإداري للوزارة.