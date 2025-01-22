رئيس منطقة مطروح الأزهرية يشارك في لجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة





شارك فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاربعاء، عضوا بلجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، برئاسة الدكتورة دار السلام حسين، مدير عام مديرية التضامن بالمحافظة، وعضوية الدكتورة سليمة عبد الرحيم، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من المديريات المختصة، بمقر مديرية التضامن، بمدينة مرسى مطروح.

وقد تم توضيح أسس ومعايير مسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة للاعضاء، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة والتوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء.

من جانبه أكد رئيس المنطقة الأزهرية أنه تم فحص جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير المسابقة بكل شفافية ونزاهة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الفئات التي سيتم تكريمها تتضمن (الأم المثالية الطبيعية، الأم البديلة، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في أحد المجالات الرياضية والفنية والعلمية، والأم الرائدة الريفية المتميزة، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي، وذلك على مستوى المحافظة.