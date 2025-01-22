رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، في بيان، انفصاله عن مدرب الفريق نوري شاهين.

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دوتموند

وكان مصير شاهين غامضا في الفترة الماضية، بسبب وضع الفريق الصعب.

وجاءت إقالة شاهين بعد يوم واحد من الخسارة 1-2 أمام بولونيا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

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وكانت هذه هي الخسارة الرابعة لدورتموند في 4 مباريات منذ بداية العام الجاري.

وقال لارس ريكين المدير الإداري لدورتموند في البيان "هذا القرار يؤلمني أنا شخصيا، لكن لم يكن بالإمكان تجنبه بعد المباراة في بولونيا".

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