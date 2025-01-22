ضمن فريق برشلونة تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المثير بنتيجة 5-4 على بنفيكا في الجولة السابعة من الدور الأول. هذا الفوز ضمّن للبارسا التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة ضد أتالانتا.

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيستفيد من مكافآت مالية ضخمة نتيجة تأهله. حيث يحصل الفريق على 18.62 مليون يورو مضمونة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لجميع الفرق الـ36 المشاركة في الدور الأول، بالإضافة إلى 2.1 مليون يورو مكافأة عن كل انتصار. وبالتالي، أضاف برشلونة 12.6 مليون يورو أخرى إلى مكافآته.

وتتضمن المكافآت المالية التي سيحصل عليها الفريق الكتالوني 11 مليون يورو بعد التأهل إلى دور الـ16، بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافأة للتأكد من تأهله ضمن أفضل 8 فرق في المسابقة. بذلك، بلغ إجمالي المكافآت التي حصل عليها برشلونة حتى الآن 44.22 مليون يورو.

كما تشير الصحيفة إلى أن بعد اكتمال التصفيات في نهاية الجولات الثماني، سيتم توزيع حزم مالية على الفرق، حيث يحصل الفريق الأول على 36 حزمة (أي 9.9 مليون يورو إجمالًا). وفي حالة برشلونة، الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، سيحصل على 35 حزمة بقيمة 9.625 مليون يورو.

وفي حال استمر برشلونة في المركز الثاني في نهاية مرحلة المجموعات، سيبدأ المرحلة التالية بإجمالي 53.845 مليون يورو، مع إمكانية إضافة 2.1 مليون يورو عن كل انتصار أو 700 ألف يورو عن أي تعادل في مباراته المقبلة ضد أتالانتا.

وختامًا، سيحصل برشلونة على 12.5 مليون يورو إذا تأهل إلى ربع النهائي، و15 مليون يورو في حال بلوغه نصف النهائي، و18.5 مليون يورو إذا وصل إلى النهائي. في حال فوز الفريق باللقب، سيحصل على 6.5 مليون يورو إضافية، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو للتأهل إلى كأس السوبر الأوروبي، مع مليون يورو إضافي إذا فاز بالبطولة.