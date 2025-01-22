محافظ أسوان يطمئن على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجان الإمتحانات بمدرسة الشهيد مجدى كامل الدسوقى الإعدادية المشتركة بالخزان غرب، والتى تضم 57 طالب وطالبة داخل 3 لجان امتحانية

فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2025 ( إنتظام ومنازل ودمج )

وكما تفقد لجنة مدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب للغات والتى تضم 13 لجنة بإجمالي 262 طالب وطالبة من داخل المدرسة، وكذا مدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى، فضلًا عن تفقده للجنة مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة، والتى تضم 232 طالبة داخل 12 لجنة وذلك من إجمالي 191 لجنة تضم 27 ألف و933 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس

وقد رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على أن التأكد من الطلاب على مستوى الامتحان " بنظام البوكليت" مع تهيئة الأجواء لأداؤهم للإمتحانات فى سهولة ويسر، مطمئنًا أولياء الأمور على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أى شكاوى منها

فيما أوضح المهندس محمد الرشيدى بأنه سبق إنطلاق ماراثون إمتحانات الشهادة الإعدادية تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الإمتحانات تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف

ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وتم أيضًا تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية

لافتًا إلى أنه بالتوازى تم تجهيز مقار الكنترول ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.