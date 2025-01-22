معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الاتحاد
الاتحاد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الشباب اليوم الأربعاء الموافق 22/1/2025 في لقاء هام بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

موعد ومعلق مباراة الاتحاد والشباب

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والشباب مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها كل من فارس عوض ومحمد حسين وأحمد النفيسة.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

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