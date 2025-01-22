جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

حوادث
الاتجار بالنقد
الاتجار بالنقد


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.

وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة