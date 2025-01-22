لهذه الأسباب…محافظ اسوان يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر



أستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر المهندس وائل جويد والوفد المرافق له وبحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام

من أجل الإسراع للإنتهاء من المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة إستكمال مشروعات الغاز الطبيعى داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فضلًا عن توصيل الغاز أيضًا لباقى المناطق السكنية داخل نطاق المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى

موضحًا بأن ذلك يتكامل مع تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والشركة لتوصيل الغاز أيضًا للمشروعات الكبرى والمصانع، وكذا تطوير محطات تموين السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على تذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاز الأعمال المتعلقة بمشروعات التعمير والتنمية، ونهو الإجراءات التنسيقية مع الأجهزة المختصة بالمحافظة

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر تأكيدًا للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.