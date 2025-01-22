انتشار أمني قبل أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة مصوغات ذهبية بالوايلي

شهدت محكمة جنح الوايلي، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية قبل النظر في أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، وحيازة سلاح أبيض مطواه في منطقة الوايلي

وكان قسم شرطة الوايلي، تلقي بلاغا من سيدة يفيد سرقة مصوغات،ومبلغ مالي من داخل مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية سابقة.