ننشر تفاصيل اللقاء الجماهيري لمحافظ أسوان

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محافظ أسوان فى اللقاء
محافظ أسوان فى اللقاء الجماهيري

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاؤه الجماهيرى الأسبوعى مع المواطنين لتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى 

 

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، فضلًا عن مديرى الجهات التنفيذية المعنية 

 

 كلف الدكتور إسماعيل كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعى صرف المساعدات المالية من صندوق التكافل، وأيضًا توزيع كراتين المواد الغذائية لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الإجتماعية والمعيشية، فضلًا عن التنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية لتوفير كرسى كهربائى متحرك، وتوفير الإقامة والتنقلات لحالة مرضية لتلقى العلاج بمستشفيات القاهرة، علاوة على تشكيل لجنة من المديرية لدراسة موقف إحدى جمعيات تنمية المجتمع بكوم أمبو لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعادة التشكيل لمجلس الإدارة 

 

 موجهًا بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لحصر ومراجعة السويقات التى تم تخصصيها فى بعض المناطق السكنية منذ سنوات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها سواء بإعادة تخصيصها أو تشغيلها للقضاء على العشوائية والباعة الجائلين 

 

كما أعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليماته للمسئولين لمعاينة أحد المنازل لإجراء أعمال الترميم اللازمة له، فضلًا عن إستكمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لإزالة أى تعديات أو إشغالات، لأنه لن يسمح بأى إستثناءات فى هذا الشأن 

 

 مكلفًا مديرى الإسكان والحدائق لدراسة تخصيص أحد الأماكن بحديقة فريال لتكون منطقة ألعاب ترفيهية بشكل جمالى وفقًا لموافقة جهاز التنسيق الحضارى، تواكبًا مع ما ستشهده الحديقة من أعمال تطوير ورفع كفاءة بما يتناسب مع مكانتها التاريخية.

التضامن الاجتماعى الباعة الجائلين الحالات الانسانية الجهات التنفيذية الرئيس عبد الفتاح السيسي
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