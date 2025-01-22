حالة غش عن طريق رئيس لجنة بغرب المنصورة وحالات ببلقاس .. ننشر تقرير سير امتحانات الإعدادية بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية اليوم الأربعاء عن تقريرها الخاص بسير عملية الامتحانات وهو اليوم قبل الأخير لبدء أجازة منتصف العام الدراسي.

‏وجاء تقرير تعليم الدقهلية عن سير أعمال امتحانات كالتالي الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول عن يوم الأربعاء الموافق 22 / 1 / 2025

-‏أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي العام امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي

نسبة الحضور 99 %

‏-أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني امتحان مادتي العلوم واللغة الأجنبية

نسبة الحضور 92 %

‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏-أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي من الصم و ضعاف السمع امتحان مادة الرياضيات

‏نسبة الحضور 97%

-أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي من المكفوفين امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ورقة أولى وورقة ثانية

نسبة الحضور 80 %

-لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع المدارس وفق ما ورد من مديري عموم الإدارات التعليمية

-‏الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها

‏-تم رصد محاولات غش في لجان تابعة لإدارات غرب المنصورة التعليمية وإدارة بلقاس التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

-تم رصد حالة غش عن طريق رئيس لجنة والمراقب الأول والموجه المقيم بإحدي لجان إدارة غرب المنصورة التعليمية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين

-حدثت حالة إغماء لطالبة بإدارة الجمالية التعليمية بعد بداية الامتحان وتم استدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة السيد رئيس اللجنة وتم نقل الطالبة إلى المستشفى وجاري متابعة حالتها الصحية

-عقب انتهاء الفترة الثانية بإدارة نبروه التعليمية وخروج الملاحظين تعرضت إحدى المعلمات وهي ملاحظ بإحدي اللجان لحادث سير حيث صدمتها دراجة بخارية وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي و جاري متابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها

-تم التنسيق مع غرفة عمليات مديرية أمن الدقهلية لتكثيف الدوريات الراكبة غدًا على جميع مقرات اللجان لضمان سلامة السادة الملاحظين والطلاب والمنشأت

‏-تلاحظ تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان وتم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم حرصًا على حسن سير العملية الامتحانية

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بـ أولياء الأمور عدم اصطحاب أبنائهم للهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات حرصا على عدم تعرضهم للمسائلة القانونية