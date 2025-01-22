انتشار أمني قبل أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة مصوغات ذهبية بالوايلي

حوادث
محكمة
محكمة

 

شهدت محكمة جنح الوايلي، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية قبل النظر في أولى جلسات محاكمة عاطل متهم  بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، وحيازة سلاح أبيض مطواه في منطقة الوايلي

وكان قسم شرطة الوايلي، تلقي بلاغا من سيدة يفيد سرقة مصوغات،ومبلغ مالي من داخل مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية سابقة.

حوادث الفجر القبض على عاطل أمن القاهرة انتشار أمني اولى جلسات محاكمة

مواد متعلقة

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

سحب 1320 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

تشكيل عصابي نسائي تخصص بسرقة الحقائب في المطرية.. والنيابة تحقق

أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة مصوغات ذهبية بالوايلي.. اليوم

"انتش واجري".. حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في الشرابية

حاميها حراميها.. التحقيق مع سائق بتهمة سرقة محتويات فيلا في التجمع الأول

بعد تصالحهما.. إخلاء سبيل طرفي مشاجرة في عين شمس

الحبس سنة لمسجل خطر متهم بسرقة متعلقات مواطن من داخل سيارة بمدينة نصر

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة مصر وايسلندا ببطولة العالم لليد

مدرب منتخب اليد يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة أيسلندا

معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر في مواجهة أيسلندا ببطولة العالم لكرة اليد

جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة