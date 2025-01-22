محافظ الدقهلية ينعي العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب

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العقيد فتحي سويلم
العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب

نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الشهيد العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، من قوة مديرية أمن الفيوم، والذي استشهد أمس أثناء تأدية واجبه، وشيعت جنازته اليوم بمدينة المنصورة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تعازيه لأسرة الشهيد الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم المحافظ بخالص التعازي إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، مؤكدًا اعتزاز الدولة بشهداء الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن واستقرار البلاد.

حفظ الله مصر وشعبها، ورحم شهداء الواجب الأبرار.

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