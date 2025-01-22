مايا مرسي توجه بنك ناصر الاجتماعي لدعم مستشفى المحلة الكبرى بـ13 مليون جنيه

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مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

 

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه. 

ويشمل الدعم توفير 7 أجهزة طبية حديثة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، في إطار تعزيز المنظومة الصحية بالمستشفى.

وأكدت الوزيرة أن دعم القطاع الصحي يأتي في صدارة استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات الطبية. 

ويعمل البنك من خلال مبادرات وبرامج متعددة على تحسين الأداء الصحي، مع التركيز على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك يسعى من خلال قطاع التكافل الاجتماعي إلى تطوير وتجهيز المستشفيات العامة والجامعية والمراكز الطبية بأحدث المعدات، بما يشمل غرف الرعاية المركزة والعمليات وأجهزة التشخيص والعلاج. 

وتُقدم هذه الخدمات مجانًا للمرضى، في إطار دعم البنك للمجالات التي تحقق التنمية المجتمعية.

وأشار السيد إلى أن البنك يوسع قاعدة التكافل الاجتماعي على مستوى الجمهورية عبر خطط تستهدف التنمية المستدامة للموارد، مع التركيز على الحماية الاجتماعية، بما يعكس أهداف البنك وأولوياته.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، أن القطاع يضم ثلاث إدارات رئيسية تشمل المساعدات والإعانات، التمويلات الاجتماعية الحسنة، وإدارة الزكاة.

 ولفت إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم القطاع الصحي كجزء أساسي من استراتيجيته المجتمعية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وأكد عطية أن دعم مستشفى المحلة الكبرى يعكس التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية، التي تركز على التنمية المستدامة في مجالات الصحة، التعليم، التمكين الاقتصادي، والبيئة. كما تشمل هذه الجهود دعم القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة، في إطار تحقيق تنمية شاملة لجميع قطاعات المجتمع.

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