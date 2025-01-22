اليوم.. الدكتور فاروق الباز ضيف نقابة المهندسين في ندوة عن استثمار خواص طبيعة الأرض المصرية

أخبار مصر
طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين

 

تستضيف نقابة المهندسين، اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز في ندوة بعنوان "استثمار خواص طبيعة الأرض المصرية"، وذلك في تمام الخامسة مساءً بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة.

يشارك في الندوة المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود حامد عرفات، أمين عام النقابة، إلى جانب قيادات الشُعب الهندسية السبعة. كما تُعقد الندوة عبر تقنية "زووم" لتوسيع دائرة المشاركة، وتناقش رحلة الدكتور الباز العلمية ونصائحه لشباب المهندسين.

ويحضر الندوة نخبة من الشخصيات البارزة، منهم المهندس مجد المنزلاوي، الرئيس الشرفي وأمين عام جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس أحمد عبدالغني، مؤسس جمعيتي أشري القاهرة وأشري بيراميدز ورئيس مجلس إدارة "الاستشاريون المتضامنون"، والأستاذ الدكتور محمود فؤاد، نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي لجمعية أشري القاهرة والرئيس السابق لها، والأستاذ الدكتور أحمد العاصي، الرئيس القادم لجمعية أشري القاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة ليوني للنسيج.

كما يشارك المهندس محمد حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس السابق لجمعية أشري القاهرة، والمهندس خالد شهدي، رئيس مجلس إدارة شركة ATS، والدكتور هشام صفوت، مدير مجموعة المجتمعات الخضراء البحثية بمركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر.

تعد الندوة فرصة قيمة لشباب المهندسين للتعرف على خبرات الدكتور فاروق الباز وتوجيهاته حول استثمار الموارد الطبيعية المصرية في إطار التنمية المستدامة.

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